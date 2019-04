Påskeferie i København? Her er 5 steder, hvor I kan udforske historien i påsken

Påskeferie er lig med tid til at besøge byens museer, der i anledning af helligdagene holder en række særarrangementer for hele familien.

Vi har samlet 5 af de allerbedste.

1. Oldtidsdyr efter lukketid

I påsken kan du tage børn fra otte år og opefter med en tur forbi Zoologisk Museum på Østerbro, der gør jer klogere på dyrelivet gennem naturhistorien. Som noget ganske særligt er der åbent efter lukketid med en guidet tur, som byder på et møde med kæmpedinosauren Misty og et besøg i den normalt lukkede kælder, der rummer en af verdens mest omfattende samlinger af hvalskeletter.

Arkivfoto: Jacob Ehrbahn/POLFOTO

Arrangementet koster 150 kroner pr. person foruden bookinggebyr. Årskortholdere til museet sparer 40 kroner.

Familierundvisning på Zoologisk Museum efter lukketid. Universitetsparken 15, 2100 København Ø. Lørdag 20. april kl. 15.30 - 17.

2. Sæsonåbning på Frilandsmuseet

18. april begyndte den nye sæson på Frilandsmuseet, og det fejres påsken igennem med masser af aktiviteter for hele familien. Her står dagene på alt fra gækkebrevsklip, æggemaling og -jagt samt mulighed for at så sin egen karse, mens herregårdskøkkenet serverer påskemad fra 17- og 1800-tallet.

Arkivfoto: Tobias Selnæs Markussen/POLFOTO

Hver aktivitet koster 20 kroner, når entreen er betalt, og ønsker man at prøve dem alle, er det muligt at købe et klippekort med rabat.

Påske & sæsonåbning på Frilandsmuseet. Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby. Åbent alle påskedagene kl. 10 - 16.

3. Leg og arbejd som i gamle dage

Tænker du nogensinde over, hvordan det var at være barn for 100 år siden? Det kan komme an på en prøve, når Arbejdermuseet holder særudstillinger for de mindste. Her kan de blandt meget andet prøve jobbet som bybud hos den lokale købmand, besøge Thorvald Staunings kontor eller flette kurve i værkstedet Håndens Arbejde, der sætter fokus på håndværkets betydning.

Pressefoto: Arbejdermuseet

Ingen påske uden skattejagt, så også det er der mulighed for at kaste sig ud i denne påskeweekend. Entré og aktiviteter er gratis for børn under 18 år.

Påsken: Leg som i gamle dage. Arbejdermuseet. Rømersgade 22 - 24, 1362 København K. Åbent alle påskedagene kl. 10 - 16.

4. Knogler og kranier

I sensommeren genåbner Københavns Museum, der i 2015 lukkede midlertidigt som led i en flytning fra gamle lokaler i Vesterbrogade til nye i Stormgade. Det betyder dog ikke, at museets arkæologer har holdt fri, for både de og stedets undervisere har arbejdet ufortrødent videre i mellemtiden, og i påsken præsenteres nogle af deres bedste underjordiske fund.

Arkivfoto: Peter Hove Olesen/POLFOTO

Det sker ved en særåbning af Arkæologisk Værksted, der holder til på den nye adresse. Her kan du og familien se, røre og høre foredrag om kyllingeknogler og hestekranier, der stammer helt tilbage fra det 17. århundrede.