Det store festivalhoroskop: Hvilken musikfestival bør du købe billet til i år? Ibyen guider dit stjernetegn

Du kender Roskilde, Smukfest, NorthSide, Heartland, Tinderbox.

Hver sommer står du på en af deres festivalpladser og drikker dig ned, spiser en overpriced burger og rocker selvbevidst med, når du hører det band, du har lige har læst om i Soundvenue.

Men har du overvejet, hvorfor du egentlig tager til netop de festivaler? Er det måske, fordi de har det største reklamebudget?

Kommer du hjem fra Roskilde og har brug for flere ugers social isolation? Kommer du hjem fra Heartland og er ved at dø af kedsomhed?

Så har du højst sandsynligt ikke afstemt dit stjernetegn med din festivalbillet, og måske hører du bare mere hjemme på Ærø Harmonikafestival eller til havnefest i Bork, den vestjyske perle mellem Tarm og Nørre Nebel.

Ibyens nye husatrolog, Madam Mimosa, lagt dit horoskop for festivalsæsonen og parret det med de oversete festivaler, som hun vurderer passer perfekt til dig.

Vædderen (21. marts-20. april)

Som født i Vædderens tegn er du fuld af sprudlende energi. Det er både din velsignelse og forbandelse. For du kan ikke stille dig tilfreds med klassiske festivalaktiviteter såsom ølbowling i campen i flere timer; det gør dig rastløs. Heldigvis er du udstyret med en innovativ og eventyrlysten tankegang. Må vi foreslå en rask kanotur fra østjyske Hou til Samsø Pianofestival, der afvikles løbende i perioden 4. juli-1. august. Debussy, Beethoven, Chopin, Schumann og Rachmaninov og alle de andre klassikere får tæsk på tangenterne af internationale navne som Natsuki Fukasawa og armenske Heghine Rapyan.

Tyren (21. april-21. maj)

Du er magelig, og tanken om at vågne dehydreret og dryppende af sved på en punkteret luftmadras i et fugtigt telt får dine hår til at stritte. På den anden side er du en æstetiker af en anden verden, du elsker musik, og fordi tyre er så vildt stædige, vil du på festival – koste, hvad det vil. Copenhagen Jazz Festival vil være det optimale festivalvalg for dig. Du sover hjemme i velkendte rammer, kan nyde dine drikkevarer nedkølede, mens du tilbagelænet nyder kvalitetsjazz. Festivalen finder sted 5.-14. juli.

Tvillingerne (22. maj-21. juni)

I år skal du på den familievenlige Langelandsfestival 20.-27. juli.Det skal du, fordi du lider en anelse af talepres, og derfor er det et godt match for dig med en festival, der ikke primært handler om musik, men også om socialt samvær. Har du ikke selv børn med, vil det alligevel ikke genere din festivaloplevelse, at de er der. Tvillingen er fleksibel og alsidig, og du ser intet problem i at råsnave over et Ga-Jol-shot til lyden Wafande, Zidada og Lars Lilholt, mens der løber børn rundt med ansigtsmaling og leger katten efter musen.

Krebsen (22. juni-22. juli)

Kære krebs, du skal fejre begyndelsen på lige netop din sæson med at tage på Kløften Festival 27.-29. juni. Du er et følsomt gemyt og en helt enormt opmærksom og empatisk ven, men du skal huske på ikke at glemme dig selv og dine behov. Inviter derfor din nærmeste vennekreds (som for krebs ofte ikke er så få, I vil nok kunne fylde en mellemstor camp) med til at fejre dig, mens I danser til Nephew, WhoMadeWho, Hugo Helmig, Mathilde Falch og meget mere.

Løven (23. juli-23. august)

Lad os bare sige det, som det er: Du vil være i centrum. Og du higer efter alt, der bare lyder lidt af festivitas. Det gør naturligvis løver til oplagte festivalgængere. Men det skal ikke være en hvilken som helst: Den skal være tjekket og helst lidt ekstravagant, for den skal have dig i rampelyset. Ellers kan du godt gå hen og blive unem. Heldigvis byder Nordsjælland på Musik i Lejet, der finder sted 18.-20. juli. Festivalen er blandt andet kendt for sine smukke solnedgange over stranden i Tisvildeleje. Lige til en løves Insta.

Jomfruen (24. august-23. september)

Som jomfru er du født i et af de mest kreative stjernetegn, men fordi du også er beskeden, kræver det de rette omstændigheder at udfolde dine evner. Dem stiller Nakkefestivalen i Odsherred til rådighed: De har et helt program dedikeret til ’krea og gøgl’. På den lille nonprofitfestival er der både kendte musiknavne og glade dygtige amatører, der kan få lov at optræde. 2019 er festivalens 22. år, og her kan du og vennerne både danse, synge, male og spise jer festivalhøje.