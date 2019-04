150 mennesker stiller sig oven på hinanden: I weekenden kan du se Skandinaviens måske højeste mennesketårn på Nørrebro

Kultur handler også om at komme ud og opleve nogle af de ting, du ikke lige havde set komme.

Så medmindre du i forvejen havde planlagt at bruge weekenden på at se cirka 150 catalanere stille sig oven på hinanden i forsøget på at lave Skandinaviens højeste mennesketårn, er det måske præcis det, du burde gøre.

Foto: Xiquets Copenhagen Xiquets Copenhagen har også tidligere været på besøg i Catalonien, hvor de nåede op på seks etager i deres mennesketårn.

Det får du nemlig en unik mulighed for denne søndag, når den catalanske gadefestival Aplec Internacional, der kommer til København i samarbejde med Nørrebrofestivalen 48Timer Festival, vil lave en Human Tower Performance.

Mennesketårnet, der på catalansk hedder ’castells’, er på UNESCO’s verdensarvslivste og finder sted på søndag klokken 10.30 på Sankt Hans Torv på Nørrebro.

Og for at det ikke skal være løgn, kan du se hele to mennesketårnsgrupper stable helt op til otte lag af opretstående mennesker oven på hinanden. Sankt Hans Torv får nemlig både besøg af den catalanske gruppe Xiquets de Tarragona og den danske afdeling Xiquets Copenhagen.

Mod, styrke, balance og fællesskab

Ifølge talspersonen for Xiquets Copenhagen, Søren Sandahl, er det en »unik oplevelse« at være med til, både som deltager og tilskuer.

»Det er en helt central del af catalansk kultur, hvor man dyrker fire værdier: Mod, styrke, balance og fællesskab. Jeg er ingenting i det her tårn uden den person, der står under mig og dem, der står ovenpå«, siger Søren Sandahl.

Han beskriver sig selv som »en ganske almindelig mand på 180 cm«, og er derfor for stor til at klatre op i tårnet. Derfor agerer han støtte nede i bunden. I den catalanske gruppe er der helt op mod 160 personer med til at hjælpe at stable tårnet på benene.

»Det er som regel små børn, der i toppen, fordi de er lette og dygtige til at kravle. Og de store mænd med brede skuldre og store overarme i bunden. Bedsteforældrene bager kage, sikrer organiseringen og holder øje med folks tasker, som jo ikke kan tages med i tårnet. Alle er involverede og det giver et godt fællesskab«, siger Søren Sandahl.

Flot ser det ud, når så mange mennesker stimler sammen i et fælles projekt. Ser man tårnet ovenfra, ligner det en blomsterformation, en slags menneskelig arkitektur, fortæller Søren Sandahl.

»Det er vanvittigt spektakulært, hvad mennesket er i stand til ved at samarbejde. Og oplevelsen af farverne og festen og intensiteten bag et mennesketårn er fantastisk. Det er et fedt show, og så skaber det et fantastisk sammenhold, fordi man jo død og pine er afhængig af hinanden«.

Søndag er der mulighed for at købe kop kaffe eller en fadøl, mens man får et skud catalansk kultur. Hvis man har mod på det, kan man også selv prøve kræfter med mennesketårnet.

»Af sikkerhedsmæssige årsager kan nybegyndere ikke komme helt op i otte etager. Det vildeste, jeg har prøvet med nybegyndere, er at få dem op i tre etager. Men man kan komme og prøve teknikken og se, hvordan det fungerer«, siger Søren Sandahl.

Se flere punkter fra programmet på 48Timer Festival, der finder sted rundt omkring på Nørrebro fra 26. til 28. april

Human Tower Performance. Sankt Hans Torv, søndag 28. april klokken 10.30.