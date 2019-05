Medejer af The Coffee Collective: »Jeg har det sgu lidt ambivalent med de typer, der vil servere kaffe til 10 eller 15 kroner«

Tidligere baristaverdensmester Klaus Thomsen fra The Coffee Collective fortæller, hvad der er godt at drikke lige nu - og hvorfor man betaler 45 kroner for en kop på hans kaffebarer.