Tag med en tissemand og to tissekoner på job: Du tror måske, de er klamme, men faktisk er nogle Københavns offentlige toiletter så seværdige, at turistbusserne stopper, så folk kan se dem

For toiletpasserne på Københavns Kommunes bemandede toiletter består halvdelen af jobbet i at gøre rent, den anden halvdel i at være en god menneskekender. Og toiletpasserne møder flere og flere mennesker: Besøgstallet er 3,5 gange så stort som for 10 år siden.