Er København gået i sommerhi? Nej da, tjek bare de her 5 ting, du kan lave i byen denne weekend

København har det hot, hot, hot, og selv om alle dine venner har forladt sommerskuden for at sole sig i feriestrålerne i sommerhusland eller sydpå, er der ting at tage sig til i hovedstaden.

Vi udpeger 5 steder, der er værd at kigge forbi denne weekend.

1 Dans swing i Indre By

Hver dag under Copenhagen Jazz Festival kan du for eksempel svinge dit gode gamle træben på Kultorvet. Her står foreningen Hepcats Copenhagen dagligt for en times gratis danseundervisning kl. 17.30, og fra kl. 18.30 er der fri (swing)dans for alle på scenen.

Dukker du op lørdag 13. juli leveres musikken af The Lindy Syncopators.

2 Fødselsdag på 108

Frokostmenuen står på Korean Fried Chicken og dessert, cocktail og øl, når michelinrestauranten Restaurant 108 fejrer sin 3 års-fødselsdag på søndag.

Foto: Melissa Kühn Hjerrild

350 kroner koster menuen, som køkkenchef Kristian Baumann har sammensat med hjælp fra Simon Jul Jørgensen og Geoffrey Canilao fra cocktailbaren Balderdash, og frokosten serveres fra kl. 12-15.

3 Kig på spiselig natur

Frem til 16. juli får landets spiselige natur sig en kunstnerisk overhaling i udstillingen ’Loligo’, som kan opleves i Pavillon No. 11 i Kongens Have. Blandt andet den tiarmede blæksprutte Loligo er blevet omsat til en håndmalet illustration, ligesom også tang, havtorn og kantareller er det.

Bag udstillingen står Pine Cone Project, som søskendeparret Thor og Liv har stiftet for blandt andet at udbrede kendskabet til al den natur i Danmark, som også kan spises.

4 Bas Under Buen

Eloq, Natkat, der netop har spillet på Roskilde Festival, og Firehouse Sound er nogle af de navne, der får bassen til at runge under Bispeengbuen på lørdag, når Bas Under Buen vender tilbage.

Foto: Janus Engel

I år kan de fejre 10 års-jubilæum, og som altid er festen, der begynder kl. 15 og fortsætter til kl. 23, ganske gratis. Herefter fortsætter festen på Bakken i Kødbyen.

5 Befri naturen for plastik

Hvis du trænger til lidt ekstra point på samvittighedskontoen, kan du bruge din weekend på at finde steder i byen, på stranden eller i din yndlingspark, der er blevet invaderet af plastik og som trænger til at blive støvsuget for plastikaffald.

Stedet kan du i denne og hele næste uge nominere her hos WWF Verdensnaturfonden og Netto, der står bag plastikoprydningstiltaget.