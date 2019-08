Bar røv og gummihandsker: I weekenden kan du tage til nøgen affaldsindsamling på landets strande

Det ser måske ikke altid lige flatterende ud, når man bøjer sig ned uden tøj på og stikker de blege baller i vejret. Heldigvis er det i dette tilfælde for et højere formål, nemlig den rene natur.

Hvis du gerne vil vise dine bedste sider frem, så smid klæderne, tag en naturist i hånden og saml alt det skrald op, der sviner på de danske strande.

Fakta Nøgen i offentligheden På offentlige strande kan du roligt smide tøjet, det er faktisk helt lovligt at bade nøgen på alle offentlige tilgængelige strande. Du skal dog være bevidst om visse forhold. Infomation om lovgivning er hentet fra naturister.dk. Lovgivning om uanstændig eller anstødelig opførsel Den offentlige orden reguleres efter Politiets Ordensbekendtgørelse: Ordensbekendtgørelsen Kapitel 2. Sikring af den offentlige orden mv. § 3. Stk. 2. Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse. Stk. 4. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelser af den offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør. For at ovenstående bestemmelser anvendes i praksis, kræver det, at der er nogen, som føler sig forulempet eller krænket, og som anmelder det til politiet. Hvis ingen føler sig stødt, er der altså ikke sket noget ulovligt. Det kan derfor være en idé at dække dine private dele til, hvis du f.eks. skal stå i kø og vente på is ved strandkiosken. Der er muligvis folk, som vil blive forarget, hvis du står med fri dolk eller nøgne babbelader og læner dig fra side til side i mængden. (too much?) Lovgivning om blufærdighedskrænkelse Hvis man forsætligt ønsker at krænke eller forarge med sin nøgenhed, kan man blive straffet efter Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse. Straffeloven Kapitel 24. Forbrydelser mod kønssædeligheden. § 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år. For at undgå problemer er det måske ikke midt i den fremmede børnefamilie, at du skal vælge at smide bukserne, hvis du skal sikre dig mod ikke at overtræde nogle lovbestemmelser. Derfor anbefaler naturist.dk, at man tager hensyn til andre og ikke forager med vilje. Vis mere

Foreningen Danske Naturister afholder fire affaldsindsamlinger 25. august, to på Sjælland og to i Jylland. På Ishøj Strand skal der samles skrald søndag 25. august klokken 9.30. Mødestedet for arrangementet på Ishøj Strand er lige ud for Arken. På denne tur er et Torben Arno Larsen. formand for landsforeningen Danske Naturister, som står for at holde styr på tropperne.

Det er en win win for os, fordi vi kan lave noget godt ved at samle affald op, og vi kan måske også gøre noget godt for os selv samtidig Torben Arno Larsen, Danske Naturister

»Hvis man er nytilkommende, som deltager med eller uden beklædning, kan man forvente at se en helt masse mennesker, som forhåbentlig engagerer sig i affaldsindsamlingen«, siger han.

Påklædningen er valgfri, så man kan både komme halvt eller helt beklædt eller smide alle klæderne, hvis man synes om det.

Hvis vejret svigter

Arrangementet strækker sig over nogle timer, hvor deltagerne først bliver budt på instruktioner og kaffe ved mødestederne, og derefter får udleveret engangshandsker og plastikposer til affaldsindsamlingen.

Foreningen for Danske Naturister håber på stærkt fremmøde, også selvom vejret er for koldt til de nøgne kroppe.

»Det er ikke sådan, at vi ikke vil, hvis ikke vi må være nøgne. Hvis vejret ikke er med os, så beholder vi tøjet på, men gennemfører selvfølgelig arrangementet«, forklarer Torben Arno Larsen, og siger at planen er at afslutte dagens succes med en badetur i havet.

Hvis du synes, det at være helt splitterklausjørgen i offentligheden virker grænseoverskridende, så er du ikke den eneste. Torben Arno Larsen forklarer:

Foto: Mogens Berger Foto fra Ishøj Strand i 1979, hvor danske nudister fejrede 10-årsdagen for tekstilfri badning.

»Det med at folk smider tøjet, det kan jo virke afskrækkende for mange mennesker. Til tidligere arrangementer, vi har afholdt, har vi oplevet, at folk måske bliver lidt forbavsede, når folk smider tøjet. Men når de så ser, at det ikke er nøgenheden men arrangementet, der er i fokus, så slapper de hurtigt af. Vi har også oplevet, at børnefamilier først var klar til at løbe skrigende væk, men så hurtigt fandt ud af, at det faktisk slet ikke er noget særligt«.

Det er første gang at Foreningen Danske Naturister holder skraldeindsamling. Torben Arno Larsen og Foreningen Danske Naturister håber på, at arrangementet bliver taget godt imod, og at succesen kan gentages en anden gang:

»Folk kan jo også komme forbi og se det an, hvis ikke de er helt sikrer på, om de skal beholde tøjet på eller ej. Det er helt op til folk selv«.