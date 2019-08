Nørrebro, Vesterbro og Indre By inviterer: Her er tre gadefester, du kan tage til i weekenden

Fakta

Jægersborggade

Dagens program:

Kl. 11-16: Farmers’ market i Jægersborggade

Kl. 11-12: Trolle & Tormod (reggae for børn)

Kl. 12-13: DJ Hund (reggae og børneplader)

Kl.12-20: La Banchina deltager med en pop-op-restaurant mellem 12 og 20

Kl. 13-15: Stevnsgade Basketball Klub spiller op – kan Nørrebro-unger dunke?

Kl. 14: Jægersborggade Modeshow – Be there or be square!

Kl. 15-16: Tobias Elof (Ukulele)

Kl. 16-17: Jazz

Kl. 16-18: Bordfodbold i verdenmesterliga

Kl. 17-18: Anders Nordlyst (singer-songwriter/folk)

Kl. 18-20: Dj’s Peter & Casper

Kl. 20-22: Mariyah feat. Souljah (urban/dancehall)

