Nu begynder Copenhagen Cooking: Er madfestivaler ikke bare en fest for gastro-fetischister med økonomisk overskud?

I dag begynder madfestivalen Copenhagen Cooking & Food Festival. Men mens vi dyrker mad som aldrig før, viser tal, at vi køber mere og mere discount og lever af pizza og færdigretter. Vi ringede til direktør Pelle Øby Andersen for at høre, hvad festivalen kan gøre for københavnernes evner i hjemmekøkkenet.