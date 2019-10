»I 80’erne lignede Holmbladsgade noget fra Bronx«: Rockers By Choice er tilbage. Og de har ikke glemte rødderne på Amager

Med metroen er byen rykket tættere på Amager, uden at den helt har ødelagt den befriende afslappede stemning. Musikeren Per Pedersen fra turnéaktuelle Rockers By Choice er indfødt amagerkaner og nyder, at han stadig kan gå ud på Fælleden og se rådyr tæt på.