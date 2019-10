Forfatter: »Man kan jo sagtens sige, at man er imod asylsystemet. Men hvis man ikke møder folk, der bor der, bliver det abstrakt«

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

FREDAG

»Om eftermiddagen skal jeg ind på Charlottenborg Kunsthal og se udstillingen ’Art & Porn’. Der er et værk med Marina Abromovic, som er med i min nye roman, ’Rosenreglen’. Romanens hovedperson er kunstner og er i sin egen praksis meget inspireret af netop dette værk.

Jeg har derfor selv forholdt mig rigtig meget til det og glæder mig vildt meget til at se det i virkeligheden. Bagefter skal jeg mødes med min søster, som går på Kunstakademiet, der ligger lige ved siden af. Vi arbejder på et fælles projekt om feministisk hævn. Vi skal nok sidde lidt på hendes atelier og vade lidt rundt i byen og snakke om det, om verden, og hvad vi ellers har gang i.Og så kunne vi sikkert godt finde på at tage ned i Cafébiografen Vester Vov Vov om aftenen«.

BLÅ BOG Liv Nimand Duvå 32 år, forfatter og oversætter. Debuterede som forfatter med ’Vi er vel helte’ i 2017. Seneste udgivelse er romanen ’Rosenreglen’ fra oktober 2019. Modtog Bodil og Jørgen Munch-Christensens debutantpris i 2017.

LØRDAG

»Min kæreste og jeg skal en tur i Mødrehjælpen på Christianshavn, der har genbrugstøj til børn. Vi skal have et barn til februar, og jeg har slet ikke forholdt mig til, hvad man har brug for. Jeg er heller ikke særlig stor i forhold til, hvor langt jeg er henne, og vi prøver derfor at skaffe os nogle ting, så det bliver mere virkeligt, at der rent faktisk skal bo en baby i vores hus. Jeg orker ikke hele det der forbrugsræs i forbindelse med at få børn. Jeg håber, nogen kan hjælpe os med at give et realistisk bud på, hvad man har brug for, og hvad man ikke har brug for. Senere på dagen skal jeg forbi Folkets Hus til noget, der hedder Out of the Camp Community Dinner. Der kører busser til og fra Sjælsmark og Avnstrup, så folk, der bor i lejrene, kan deltage. For mig er det så vigtigt at deltage i den slags aktiviteter. Man kan jo sagtens sige, at man er imod asylsystemet, men hvis man ikke møder folk, der bor der, bliver det abstrakt«.

SØNDAG

»Jeg bor på Bogø i et gammelt hus sammen med min kæreste. Jeg elsker roen. Men for at se mine venner, og for ikke at blive alt for ’kunstnerskør’ og isoleret, er jeg rigtig meget i København. På søndag håber jeg dog bare, det bliver godt vejr, og at min kæreste ikke har alt for travlt, for så skal vi i skoven og glo på træer og måske samle svampe. Han ved det godt nok ikke endnu, men han plejer godt at kunne overtales. Efteråret er min absolutte yndlingsårstid. Der er noget nostalgisk og melankolsk over, at alle bladene ændrer sig og falder af træerne – og så er lyset så vildt«.