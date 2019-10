Billard og biblioteksbesøg: Sådan bruger Kaspar Colling Nielsen sin weekend i København

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt københavner på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

FREDAG

»Jeg vil helst ud og drikke øl med vennerne. Vi kan hurtigt få drukket en 5-6 stykker, når vi først er i godt humør. Vi tager altid på et værtshus, hvor man kan ryge indenfor. Måske vi skal på Café Malmø og spille lidt billard, der kan vi sagtens sidde til klokken 3 om natten. Hvis byturen må vente, så skal jeg ligge under dynen derhjemme og se ’Mindhunter’ med min kæreste, indtil jeg falder i søvn midt i et afsnit. Hvis min søn Alfred på 17 år skal i byen, så kan jeg, som enhver anden bekymret far, godt lide at være hjemme. Så kan jeg komme ham til undsætning, hvis der skulle gå noget galt«.

Blå Bog Kaspar Colling Nielsen 45 år, forfatter og embedsmand. Debuterede som forfatter med ’Mount København’ i 2010. Seneste udgivelse er romanen ’Det europæiske forår’ fra 2017. Bør med sin kæreste og deres to børn ved Søerne i København. Arbejder som taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen (S).

LØRDAG

»Hvis jeg har været i byen med drengene, står jeg nok ikke op før klokken 9. Jeg tager måske på shopping med min datter Alma på 14 år. Selv om det nok er mit kreditkort, der er adgangsbilletten for, at jeg kommer med i Zara og Monki, så sætter jeg faktisk stor pris på vores alenetid. Børnene er ikke så interesserede i os mere, så man må nyde, hvad man kan få. Hvis jeg overhovedet kan komme til det, så synes jeg, at det er mega fedt at tage en lur midt på dagen. Jeg skal nok tilbage under dynen en god halv time, når jeg har holdt oplæg om litteratur på Hillerød Bibliotek kl. 13. Om aftenen skal jeg ellers bare tøffe lidt rundt i badekåbe. Det er vildt rart at stene lidt derhjemme med familien, bare at læse lidt bog eller se lidt tv med en pose bland selv-slik. Min favorit er sure vingummier og stærk lakrids«.

SØNDAG

»Nogle gange laver jeg brunch til børnene. Ellers så bager jeg brød. Jeg har stor passion for mad, især supper tripper jeg lidt over for tiden. Jeg har lært at lave en asiatisk kyllingesuppe, som middagen godt kunne bestå af. Jeg bruger især YouTube som inspiration til diverse retter. Min kæreste og jeg kan godt lide gammeldags dansk mad som forloren hare, krebinetter eller boller i karry. Mine børn er lidt mere moderne og vil gerne have flere grøntsager som kål. Jeg vil faktisk gerne en tur rundt i den nye Cityring. Jeg har tænkt mig at tage familien med på metrotur, hvis jeg ellers kan få børnene ud af sengen og væk fra computerskærmen«.