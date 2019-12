The National og Kurt Vile: Heartland afslører de 11 første navne

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når du er færdig med at dyrke yoga og er trukket i dit Mads Nørgaard-tøj, har drukket et glas naturvin, nydt en økologisk lobster roll og lyttet til en tankevækkende talk, måske med den mundrette titel ’How do we modern people make sense of our lives?’, hvilken musik skal du så lytte til på Heartland ved Egeskov Slot næste sommer?

Det kunne for eksempel være The National, The Cardigans, Rufus Wainwright eller Kurt Vile.

De fire navne er i hvert fald blandt de 11 første offentliggjorte musikere og kunstnere, der slår inden om 2020-udgaven af den fynske festival.

Det oplyser Heartland i en pressemeddelelse.

Der udover vil der også være mulighed for at opleve det skotske rockband The Jesus and Mary Chain, bluesmusikeren Seasick Steve, singer-songwrtiter Caroline Polachek og franske Jehnny Beth.

Fra national kant får festivalen besøg af Efterklang, Phlake og Psyched Up Janis.

I sidste uge kunne Heartland også offentliggøre de første navne i festivalens talks-program. Det tæller blandt andet en samtale med titlen ’How do we moderne people make sense of our lives?’ mellem psykolog og forfatter Svend Brinkmann og den amerikanske filosof Rebecca Goldstein samt talken ’Datingens tidsalder – hvad bliver der af kærligheden?’ med videnskabsjournalist Lone Frank og antropolog Christian Groes.

Heartland finder sted på Egeskov Slot på Fyn fra 29.-31. maj 2020.