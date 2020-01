Læser: Min kæreste er en god ven og fin far til vores børn. Hvordan slipper jeg af med ham?

Automatisk oplæsning Beta

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse,

Min kæreste og jeg har snart været sammen i seks år, har børn og er lige flyttet til hans ønskebolig. Han er en superfin far og god ven, men hvordan slipper jeg af med ham? Jeg har prøvet at gå fra ham stort set alle år, vi har været sammen, og det virker utrolig dumt at skrive, men uanset hvad jeg gør eller siger, vil han bare ikke af med mig.

Jeg føler virkelig, jeg nøjes, når jeg er sammen med ham. Vi har egentlig bare vores hverdag og ikke andet end et fint venskab sammen. Men når man har været sammen i så lang tid, har vi alligevel det bånd, hvor vi åbenbart kender hinanden bedre end os selv nogle gange. Det kommer altid i vejen, når vi skal tage skridtet væk fra hinanden, og vupti, dagen efter jeg forsøger at slå op, så sidder vi alligevel og griner sammen over en kop kaffe.

Hvad gør jeg galt?

Parterapi er udelukket, og jeg har nu dumt nok stillet mig dårligere ved at være bundet af ham økonomisk, da jeg om kort tid er studerende efter barslen. Vores børn fylder også – man burde gøre det anderledes for deres skyld. Jeg er langtfra lykkelig og føler, at mine gode 20’ere bliver spildt væk. Jeg vil bare være single og fri for ham.

Hilsner fra den desperate

Gæsteredaktør Lotte Thorsen:

Kære desperate menneske,

Jeg har læst dit brev flere gange. Det mærkelige er, at du forholder dig så dovent til dit liv og samtidig er så bevidst om det. Du spørger, hvordan du kan slippe ud af forholdet, samtidig med at du bare lader dig falde tungere og tungere ind i det – får børn, ny bolig og gør dig økonomisk afhængig af din mand.

På længere sigt vil du måske gerne ud af forholdet, men hvis det betyder, at du skal træffe et ubehageligt valg i dag eller i morgen, afstår du. På den måde har du allerede valgt det behagelige, venskabelige hverdagsliv – og ofret det liv, du siger, du hellere vil have.

Måske skal du ikke nøjes med at spørge dig selv, hvad du IKKE vil. Men også hvad det er, du gerne vil i stedet?

Og om det er lige nu, det skal ske. Livet er o.k. langt. Du er i 20’erne og kan altid vælge at gøre noget andet, når du er i 30’erne, 40’erne eller 50’erne.

Så: Lev dit familieliv i nogle år og nyd det, der virker. Eller skrid. Gæsteredaktør Lotte Thorsen

Ugens gæsteredaktør Lotte Thorsen Lotte Thorsen, 52, er journalist på Politikens kulturredaktion. Bor på Østerbro. Hun er medforfatter til ’Nynnes dagbog’.

En hverdag og et fint venskab lyder måske ikke decideret ophidsende, men alligevel ret o.k., når man tænker på, at I har to små børn sammen. Det er vist de færreste, hvis sexliv ligefrem eksploderer i den livsfase. Til gengæld er det heller ikke alle, der bevarer evnen til at kunne grine sammen over en kop kaffe.

Så: Lev dit familieliv i nogle år, og nyd det, der virker. Eller skrid.

Der er ikke så mange andre muligheder.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære desperate,