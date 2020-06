Brevkassen: Har man råd til Hay-puder, så kan man også betale for flyttehjælp i stedet for at spørge sine venner igen og igen

Automatisk oplæsning

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har et venskabsspørgsmål, jeg gerne vil have hjælp med. Infoen er som følger: Jeg er en fyr på 27, som er en del af en mindre vennegruppe. Alt er sådan set fryd og gammen. Men lige inden jul skulle vi hjælpe en af vores venner med at flytte fra Nørrebro til Amager. Det er også fair, hvis bare det ikke var fjerde gang på tre år, og nu har han bedt om hjælp igen i juli.

Jeg er ekstremt træt af at bære den samme standerlampe op på en ny fjerdesal for lunkne øl og et pizzaslice Læser

Jeg er ekstremt træt af at bære den samme standerlampe op på en ny fjerdesal for lunkne øl og et pizzaslice. Hvornår er man gammel nok til at ikke skulle hjælpe sine venner med at flytte? Og må jeg bare gerne lade være med at hjælpe?

Kh flyttemanden

Gæsteredaktørerne Flæs:

Kære flyttemand

Der må vi bare sige: »Det er ikke dig, det er ham!!!!!«. Du har en ven uden situationsfornemmelse, for når man er kommet i kategorien ‘sluttyverne’ er det slut med at tro den slags drænende arbejdsopgaver kan lønnes med en Hawaii-pizza og et skulderklap.

Indtil man er cirka 24 år må man bede om flyttehjælp, for der har man også kun en enkelt Ikea-seng, en plante og sådan en ølkasse, man købte på et loppemarked. Så med mindre din ven er udtalt minimalist, der har brugt alle pengene på et enkelt Andy Warhol-værk og et par sneakers, så går den bare ikke længere. En regel kan lyde, at har man råd til at have en Hay-pude, så har man råd til at betale for flyttehjælp.

Med mindre din ven er udtalt minimalist der har brugt alle pengene på et enkelt Andy Warhol-værk og et par sneakers, så går den bare ikke længere Flæs

Du har en mund, Flyttemand, og med en mund følger der et ansvar. Du har et ansvar om at sige det, for du er også selv gammel nok til ikke at gemme dig. I sluttyverne skal man kunne sige fra over for sine venner. Både når det er: »Hey, du skal ikke tage min kæreste på røven!« og når det er: »Du er ikke cool, når du får dine venner til at slæbe dine ting op på femte for 117. gang!«.

Ellers får din ven lov til at være en igle, og der kan gå betændelse i det lille bid, hvor han har sat tænderne i dig. Vi har også den slags iglebekendtskaber, hvor vi engang i mellem tænker: »Hvorfor er det nu, jeg har det svært ved dig?«, og hverken du eller din ven skal ende der.

Så tag du fat om iglen og sig til dens iglemund: »Velkommen til slutyverne, det er ikke nødvendigvis nemt det hele, men nogen ting gør man selv kammerat«.

Kh Flæs

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære flyttemand

Hvor ville jeg ønske, at jeg ikke skulle afsløre det her, men: Jeg er ham vennen.