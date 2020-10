Se billederne: Nyt badested er åbnet i Københavns Havn

Sommervejret er for længst forsvundet, og byens badezoner og havnebade er lukket for i år.

Men det betyder også, at vi har taget hul på en ny sæson: Vinterbadernes.

Og for dem, der ikke lader sig skræmme af et iskoldt gys, er der nu godt nyt: For endnu et badested er kommet til København, og det kan benyttes året rundt.