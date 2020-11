Se planerne: Ikea på vej med nyt varehus midt i København. Sådan skal det se ud

2023 bliver formentlig året, hvor du kan købe svenske köttbullar og Billy-reoler på Kalvebod Brygge.

Fredag kom københavnerne nemlig et skridt tættere på at få Ikea til byen, da Københavns Kommune offentliggjorde en ny lokalplan for området over for Fisketorvet. Her forventes Ikea København at stå færdigt om tre år.

Der har længe - siden marts 2016 - været planer om at bygge et Ikea-varehus i København.