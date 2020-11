»Slug den, æd den, glem den«: Derfor skal du ikke nødvendigvis fortælle din veninde om hendes utro kæreste

Ibyens Kærlighedsbrevkasse Kollektiv kærligedsterapi for de knuste julehjerter: Utroskab, juletraditioner og dårlige kærestegaver Kollektiv kærligedsterapi for de knuste julehjerter: Utroskab, juletraditioner og dårlige kærestegaver Kollektiv kærligedsterapi for de knuste julehjerter: Utroskab, juletraditioner og dårlige kærestegaver Henter… 48:28

Ibyens Brevkasse er tilbage som podcast, denne gang som lyttevenlig adventsgave fire søndage op til jul.

Der bliver svaret på både artige og frække spørgsmål, og de kloge gæster er med til at lappe revnede julehjerter. I det første afsnit får brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson besøg af forfatter Tine Høeg og kulturjournalist Lotte Thorsen. De hjælper blandt andet en spørger, der vil vide, om hun skal fortælle sin veninde om muligt utroskab.

Tine Høeg mener, at spørgeren bør fortælle veninden det.

»Jeg tror, jeg er fuldsmadder på ærlighed«, siger Høg, men Lotte Thorsen er ikke nødvendigvis enig:

»Slug den, æd den, glem den. Der kan være en omsorg i ikke at sige alting. Der kan være alle mulige andres decembermåned, der bliver ødelagt, fordi én skal have lettet sit hjerte«.

»På et tidspunkt i mit troede jeg at, jeg kunne komme i kontrol, hvis jeg havde adgang til alle oplysninger, men det tror jeg ikke på længere. For andre mennesker gør ting, som det er dejligt for én ikke at vide«

Der bliver også lyttet til 2020-traumer og triste historier fra lytterne. Der gemmer sig en rigtig dårlig tinder-date, nogle grusomme kærestegaver og en ærgerlig afslutning på et 2020-forhold.

Ugens panel Ugens gæster i Ibyens Brevkasse er forfatter Tine Høeg og kulturjournalist Lotte Thorsen

Ibyens Brevkasse plejer at løse problemer i avisen, men nu kan du lytte til rådene i stedet for. Brevkasseredaktøren Felix Thorsen Katzenelson får besøg af en masse hjertestærke gæster til at være med på råd, ofte kærligt, altid ærligt. Redaktion: Sille Westphal, Felix Thorsen Katzenelson, Morten Hjortshøj og Nina Kragh. Jingle: Peter Sejersbøl

Indlæs din egen historie som lydfil på memo-appen, og den send til hjerte@pol.dk. Så deltager du i konkurrencen om goodiebags og høretelefoner sponsoreret af JABRA til en værdi af 1.899 kroner.