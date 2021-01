Ibyen guider: Her er 5 steder, hvor du kan hænge gratis ud med dyr i København

Ibyen guider her til 5 af byens steder med dyr. Husk at holde mindst 2 meters afstand og søg væk, hvis der er mange andre.

Du har efterhånden gået et maraton rundt om Søerne, hvor du også er stødt på alle dine uheldige Tinder-dates og har drukket lidt for mange liter to go-kaffe. Nu kræver du mere ro, zen og færre mennesker. Derfor drager du lidt nordpå, hvor der er større sandsynlighed for at møde Bambi end din akavede Tinder-date, der stadig ikke kan forstå, hvorfor du aldrig har tid til en øl.