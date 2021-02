Populær bager: »Det er gået helt amok i år. I lørdags lavede vi 2.500 fastelavnsboller«

Om det er rablende vanvittigt eller fuldstændig fornuftigt, det må man jo selv afgøre.

Faktum er i hvert fald, at der lige nu slanger sig lange køer uden for Københavns hippe bagerforretninger. Voksne mennesker står frivilligt og venter udenfor i minusgrader for at få lov til at betale op imod 50 kroner for en bolle med flødeskum indeni. Og på Instagram er fastelavnsbollerne ligeledes overalt og har været det engang siden midten af januar.

Ifølge brancheorganisationen Bager- og Konditormestre i Danmark spiser vi da også fastelavnsboller som aldrig før.

Alene hos Lagkagehuset er salget af fastelavnsboller steget med 70 procent i forhold til tidligere år, og ifølge TV 2 sælger den landsdækkende bagerkæde med 104 butikker i øjeblikket omkring 20.000 fastelavnsboller i døgnet.