Kære singler. Hvad bilder I jer ind at opføre jer sådan her?

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Det er stadig ikke nemt at date, heller ikke i 2021. Datingapps virker jo stadig som en af de eneste udveje, men jeg har et specifikt problem: spøgelser. Altså at folk ghoster mig og bare holder op med at svare på mine beskeder.

Vi kan skrive lystigt sammen den ene dag, og så er der komplet radiotavshed den næste. Eller vi ender på to dates, følger hinanden på Instagram og så ikke mere. De bliver ligesom bare hængende og ser alle mine stories.

Kan det virkelig passe, at folk er sådan?Der ryger lidt af min velvilje hver eneste gang. Hvordan lærer jeg at spotte et spøgelse på forhånd? Kan jeg gøre noget for at sætte liv i noget igen, eller må jeg indse, at det er spillets regler?

Hjælp.

Kh en ghostbusted

Gæsteredaktør ’Spøgelser med følelser’:

Kære ghostbusted

Først og fremmest skal du vide, at du ikke er alene i at blive ghostet. Det sker stort set for os alle sammen. Vores podcast og community kæmper en brav kamp for at stoppe det, men indtil da er det svært at spotte ghosterne på forhånd og undgå dem.

Folk, der ghoster, kan indimellem være nogle fuldblodsrøvhuller, men måske skal du hellere tænke, at de er konfliktsky, leder efter den nemmeste udvej eller faktisk tror, det er bedre at sige ingenting end at såre dig. Det gør det ikke okay, men det er bedre for dig og dit mentale helbred at tænke sådan. Ellers kan man nemlig hurtigt blive arrig og miste lysten til at date.

Hvis du vil genoplive en samtale, så er der intet galt i at spørge, om personen stadig er med på linjen. Man kommer så langt med at være ærlig og dele, hvad man tænker. Det behøver ikke være i store gloser, men kan bare være et simpelt »Hey, hvordan står det til?«.

Ugens gæsteredaktør ’Spøgelser med følelser’ En podcast der vil ghosting til livs og give den danske datingscene et skud positivitet. De to veninder Ditte og Josefine samt producer-Simon snakker om forskellige aspekter af det moderne datingliv og deler lytternes tragikomiske fortællinger fra det vilde datingvesten. I første sæson snakkede de om alle stadierne i en relation, hvor man kan blive ghostet, og i sæson 2 kaster de sig over at disrupte datingdogmer. Josefine er 27 år gammel og har pt. et kontakttal i sit datingliv på 0,01. Ditte er 28 år gammel og mistænker hendes genbo for at invitere hende ud gennem gestikuleren i vinduet. Vis mere

For at holde dig selv og gåpåmodet oven vande, kan du fortælle dine ghostere, at du gerne vil have svar, og at en afvisning er bedre end at høre ingenting. De små konfrontationer sætter dig fri for bekymringer og giver dig handlekraften tilbage, i stedet for at ghosteren har taget den fra dig. For hvad kan der egentlig gå galt ved at konfrontere sin ghoster? Måske får du dit svar, men hvis ikke, gør du forhåbentlig din ghoster klogere og bedre rustet til deres næste relation.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære ghostbusted

Når jeg læser dit spørgsmål og straks genkender problematikken fra egen og andres dagligdag, så tænker jeg på, hvor sløve vi mennesker egentlig er. Nogle gange er internettet bare ikke særlig gammelt, vi er som art stadig i gang med at vende os til det. Hverken vores hjerner eller hjerter kan følge med algoritmen, lige meget om den er en del af et socialt medie, eller den styrer, hvem vi møder på vores datingapp.

Godt nok har man fundet kærligheden online siden www blev folkeligt, men det der med at swipe rundt i hinanden er altså stadig ungt. Så selv om det nogen gange kan føles som det mest naturlige, så er det det ikke.

Jeg vil tro, at man kan skrive doktorafhandlinger langt ind i fremtiden om, hvordan en app som Tinder kognitivt påvirker vores måde at omgås og møde folk på. Vi er jo for pokker stadig i gang med at finde ud af, hvordan (og om) mennesker skal finde ud af at indgå i monogame ægteskaber hele deres liv. Undersøgelsen af hvad ens relation til et Tinder-match er, er altså kun et par sekunder gammel i forhold hertil.

Det første og største, du kan gøre, er at selv gøre dit bedste for ikke at ghoste nogen. Jeg er da selv kommet til at logge lidt for meget af og ud midt i noget, men jeg lover, det slutter her. Vær klar i din kommunikation, forvent noget af andre mennesker, værn om dig selv og dit humør, lad være med at skrive med virkelig mange på samme tid og sidst men ikke mindst: Afslut selv ting, hvis de andre ikke kan.

Når de pludselig bliver tavse som graven og går igen i dit feed, så kast lidt vievand bagover højre skulder og sig højt til dig selv: »Jeg kan ikke stoppe folks ghosting med et trylleslag, men jeg kan godt beslutte mig for, at det ikke er mit hus, de skal hjemsøge«.