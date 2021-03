Hvordan skal du bruge weekenden i Odense? Kvinden bag Café Unika deler tips ud

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til oplevelser i Odense.

Fredag

Jeg tror ikke, at jeg har sovet længe, siden vi åbnede cafeen i 2019. Det gør jeg heller ikke i dag, for i weekenden har vi altid dejlig travlt. Derfor skal jeg tjekke lageret igennem, sørge for personalelister og lave kommende bestillinger. Omkring klokken 16 tager jeg fri og cykler hjem til mine forældre. Her mødes vi hele familien til øl, drinks og høj musik. Min far er ølmand, så weekenden starter altid med en kold bajer. Og så står den på fællesspisning. Ugen bliver snakket igennem, og vi har tit brug for at dele meget med hinanden – vi driver jo trods alt en familievirksomhed. Når arbejdet er lagt på hylden, drikker vi gin-tonics og spiller brætspil, meget gerne Partners.

Lørdag

Dagen starter med en tur på torvet for at hente bondemandens økologiske æg, frisk grønt og fisk til en god aftensmad. Efterfølgende henter jeg friske blomster hos blomsterbutikken Allestedlund, inden turen går til cafeen. Om eftermiddagen cykler jeg ind til byen og handler i mine yndlingsbutikker Mageløs, Trydes Andres og Dr. Adams. Jeg ved som selvstændig, hvad det betyder, at vi lige nu støtter dem, som vi gerne vil se på ’den anden side’. Lørdag slutter med en hyggelig aften sammen med min veninde Astrid, som kommer på besøg fra København. Vi skal lave lækker mad og se en fe’ film.