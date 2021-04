Hvor skal genåbningens første øl, vin og cocktails drikkes? Anmelderen har en håndfuld skarpe bud

Forventningens glæde bruser i kroppen, og med de nye retningslinjer er det pludselig muligt at få sig et glas både indendøre og i det fri allerede fra første genåbningsdag 21. april.

Hvis solen skinner som nu, er det især de udendørs oaser, der trækker. Her kommer fem steder at skåle for forårsfrihed.

Et oplagt bud kunne være en tår med indbygget snack på ’jeg er freelance-stylist’-magneten, den ’jeg bærer min tæppetisser i en Chanel-taske’-hippe Bottega Barlie ved Nyboder. Et lille spisested-møder-vinbar, der er det perfekte hotspot, hvis man gerne vil ses. Altså virkelig ses.

Menuen skifter løbende, men den plejer at dufte af simple – og velsmagende (!) – småretter med sydeuropæisk fortegn. Sådan nogle ting, der går godt til en blodrød negroni eller måske et glas med lette og læskende bobler. For eksempel fra Volcanalia i Veneto, hvor Rossella Mastrotto render rundt og laver sprælsk frizzante, der bruser på den helt rigtige måde, når man skåler med vennerne over bordet.