Museerne er åbne igen. Men et enkelt på Østerbro skal fortsat holde dørene lukket. »Ubærligt«, siger direktøren

I dag er glædens dag for mange i kunst- og kulturbranchen. Men ikke for Dina Vester Feilberg.

Som eneste kunsthal i København kan Den Frie Udstillingsbygning, hvor Feilberg er direktør, nemlig ikke slå dørene op for besøgende i dag.

»Jeg er utrolig ærgerlig. Vi havde glædet os enormt meget til at vise udstillingerne for publikum«, siger Dina Vester Feilberg til Ibyen.

Den forlængede nedlukning af Den Frie Udstillingsbygning på Østerbro skyldes modellen for lokale nedlukninger. Den gør, at et sogn automatisk lukkes, hvis der er registreret flere end 20 smittetilfælde den seneste uge, incidenstallet overstiger 400 smittede per 100.000 borgere, og hvis positivprocenten er på 2 procent eller mere.

Skt. Pauls ligger inden for Øster Voldgade, Sølvgade og Grønningen i København: