Tivoli aflyser Fredagsrock. Men de er klar med et plaster på såret

Frygt ej. Du kan stadig drikke fadøl i Tivoli til lyden af live-musik i sommeren 2021.

Med sidste uges genåbningsplan er fredagsrock udskudt på ubestemt tid. Men det betyder ikke, at musikken forsvinder fra forlystelsesparken.

De har mere end 80.000 kvadratmeter have at gøre godt med, og det skal udnyttes. Derfor søsætter Tivoli et nyt koncertformat, de kalder Havefest. En form for koncertformat, de selv omtaler som en hybrid mellem en fredagsbar og en endags-festival, hvor man kan opleve mindre koncerter fordelt på tre scener rundt om i haven: Orangeriet, Plænen og Pantomimeteatret.