Ghita Nørby: Jeg bliver så fortvivlet, når jeg ser, at gamle skægge traditioner som denne er i fare

Charlottenlund Travbane

Fredag 18. juni bragte Politiken en artikel om Charlottenlund Travbane. Den 129 år gamle bane nord for København oplever faldende besøgstal og stod indtil sidste uge til at blive solgt eller flytte til Høje-Taastrup. Medlemmerne af travselskabet besluttede at lade banen blive i Charlottenlund, men det ændrer ikke ved, at stedet fortsat kæmper med at tiltrække publikum og derfor kan være nødt til at sælge dele af banen fra.