Weekendguide: Savner du at rejse? Her er fem måder, hvorpå du kan være turist i egen by

Du havde egentlig planlagt, at du skulle dykke med hajer og svømme langs koralrev på den anden side af kloden, men det blev en tand for besværligt med visum, corona og lommer, der ikke var helt dybe nok. Men du skal ikke snydes for at opleve livet under overfladen.



Den Blå Planet byder på undersøiske oplevelser med buemundet guitarfisk, braknæset pompano og leopardpiskerokke. Og når nu du er i Kastrup for at lege turist, skal du selvfølgelig forbi Flyvergrillen og smage traditionel dansk mad, der gør selv en dansk turist blød i knæene.

Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, Kastrup. Kl. 10-21

Flyvergrillen, Amager Landevej 290, Kastrup. Kl. 10.30-21