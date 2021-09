»I Danmark er der en tendens til at tro, at alle er lige, bare fordi man som hvid, heteroseksuel middelklasseborger ikke selv har oplevet ulighed«

Hvad karakteriserer dansk samtidskunst lige nu?

»Jeg er lige flyttet ’tilbage’ til Danmark for at være leder på Overgaden. Før har jeg boet og arbejdet som leder i Berlin og Oslo i mange år. Jeg er positivt overrasket over, hvor stærk og vildtvoksende den unge danske samtidskunst er lige akkurat nu«.

»Noget, der karakteriserer kunstscenen, er de mange nye kunstnerdrevne udstillingssteder og selvinitierede grupperinger og kunstinstitutioner, både i København og uden for, fra The Union (en fagforening, som vil sikre repræsentation og synlighed af BIPoCs – der står for ’black, indigenous and people of color’ – på den danske kunst- og kulturscene, red.) til Ebeltoft Kunsthal. De mange nye platforme skaber mulighed for, at nye positioner og andre udtryk end dem, vi traditionelt har set på de store og etablerede kunsthaller og museer, får plads. Det er enormt vigtigt, for det er de udtryk, som sørger for, at samtidskunsten kan blive ved med at øge sin mangfoldighed, udvikles og udvide sig. Særligt i en tid, hvor vi taler så meget om, hvem der har mulighed for ytring og privilegier, og hvilke stemmer og kroppe der mærker fraværet af selvsamme«.