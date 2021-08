LGBTI+-ordbogen: Hvorfor siger man dem/de, og hvad er nonbinær?

Hvad enten du er en ciskønnet københavner, der aldrig har haft et regnbueflag i hånden, helt ny ude af skabet eller erfaren superqueer, så florerer der en masse ord i LGBTI+-miljøet, som du måske kun kender en brøkdel af. Don’t worry! Vi bringer her en ordbog over ord, som du kan møde i eller om personer i miljøet. Vi viser også et bredt udsnit af Jordens befolkning, så du kan prøve at gætte, hvem de forskellige ord passer på. Eller måske finde dig selv