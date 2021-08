Ibyen tipper: Hvis du elsker ny dansk musik, så lyt med her

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

OPLEV!Føler du dig ofte hægtet af, når radioen spiller ny dansk musik? Så er den her festival måske noget for dig. Torsdag til lørdag i denne løber Uhørt Festival af stablen, hvor du kan opdage det allernyeste inden for dansk musik. Det er derfor ingen skam, hvis du - endnu - ikke kender så mange af artisterne på programmet. På festivalens tre scener kan du høre alt fra pop med store armbevægelser til et rocket og mørkt soloudspil fra tidligere Shy Shy Shy-sangerinde. I alt vil 42 nye danske artister optræde på festivalen. Du kan dykke nærmere ned i line-up’et her. Festivalen er fra 19.-21. august, læs mere og køb billet her.