I min ejendom har vi et fået et ret genialt skab i gården

Der har været tidspunkter i mit liv, hvor jeg har været ganske grelt på røven økonomisk, og hvor affald har reddet ikke bare dagen, men hele måneden.

For mange år siden skulle en vens firma have skiftet kontormøbler, og min mand og jeg fik lov til at tage en stak Montana-reoler, der ellers bare skulle smides ud. Dem solgte vi på Den Blå Avis for 5.000 kroner på ingen tid, og dermed var der råd til at komme til tandlæge.