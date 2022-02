Det er en af Københavns særeste gader. Er den også på vej til at blive den hippeste?

Hjørnet af Vesterbrogade og Vester Farigmagsgade er alt andet end yndigt.

Her larmer trafikken forbi døgnet rundt. Busser, biler, cyklister. Og under os togfabrikken, der skrumler afsted under jorden. På det ene hjørne ligger en skobutik, der i årtier har haft udsalg eller særligt lave tilbud. På den anden side et tomt restaurantlokale, der igen-igen-igen er ved at blive renoveret, så nye kan prøve lykken. Hen over vejen går der, som et af de få steder i byen, en bue. Her glider trafikken igennem, og over den hæver en høj hvid bygning sig.