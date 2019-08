Endnu ikke festivaltræt? Tag på elektronisk picnic på Frederiksberg i weekenden

For 23. år i træk inviterer Stella Polaris til endagsfestival i grønne omgivelser i Frederiksberg Have.

Selv kalder Stella Polaris sig for ’essensen af hygge’.

Kender du ikke allerede Stella Polaris, er det landets største picnicfestival, der siden 1997 har sat elektronisk musik på danmarkskortet.

I løbet af juli har festivalen allerede bredt picnictæpperne i Kolding, Sønderborg og Aarhus, men på lørdag 3. august gælder det altså Frederiksberg Have.

Her vil der i de grønne omgivelser lyde musik fra etablerede kunstnere såvel som upcoming acts med navnene The Brand New Heavies, James Murphy, Go Go Berlin, Lulu Rouge, Sanaki, Nicka og Kalle B. på programmet.

Program Stella Polaris 2019, Frederiksberg 12.00 Kalle B 12.30 Sanaki (live) 13.00 Nicka 14.00 The Brand New Heavies (live) 14.45 Nicka 15.15 James Murphy 17.15 Nicka 18.45 Go Go Berlin (live) 19.30 Lulu Rouge

Hummer fra Hooked

Sideløbende med musikken kan du forkæle ganen med kolde øl i baren og lækker mad fra de mange foodtrucks, hvor blandt andet det anmelderroste spisested Hooked vil servere deres populære lobster roll.

Og du kan roligt medbringe hele familien, for Stella Polaris byder i løbet af dagen på masser af børnevenlige aktiviteter som miniscootere, speedtennis og børne-dj, ligesom der vil være mulighed for at møde en ballonklovn, tegne ’kombi-dyr’ og ikke mindst deltage i sjove konkurrencer.

Som altid er der gratis adgang.

Læs meget mere om dagen her.

Stella Polaris Frederiksberg, Frederiksberg Runddel, lørdag 3. august, 12-21