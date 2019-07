Op med basarmen: 17 navne føjet til programmet på Københavns nye technofestival

Arrangørerne bag Københavns nye festival for techno og house, Karrusel, har netop offentliggjort 17 nye navne.

Programmet indtil videre Karussel 2019 Fredag 30. august:

Manegen: Bongo & Pusk (DK) Chris Schwarzwalder (DE) Ena Cosovic (DK) Kamelkollektivet (NO) Oliver Schories (DE) Victor Ruiz (BR)

Tribunen: Bremer/McCoy (DK) Code Walk (live/DK) Kenton Slash Demon (DK) Late Verlane (DK) Tü (NO)

Lørdag 31. august:

Manegen: Dixon (DE) Jennifer Cardini (FR) Kasper Bjørke (DK) Perel (DE)

Tribunen: Bjørn Svin (DK) King (DK) Lleoh (DK) School of X (DK) Vis mere

Når festivalen finder sted på Refshaleøen fra 30. august til 1. september, vil man blandt andet kunne opleve tyskeren Perel, der spiller synthpræget, 80’er-inspireret elektronisk musik og er i hus hos pladeselskabet DFA, ejet af forsangeren i LCD Soundsystem.

Man vil også kunne høre en række danske navne som for eksempel Bremer/McCoy, Kasper Bjørke, Ena Cosovic, Kenton Slash Demon og Bjørn Svin, ligesom der vil være dj-sets med flere internationale navne så som franske Jennifer Cardini og brasilianske Victor Ruiz.

De nye artister bliver føjet til et program, som allerede tæller de tyske dj’s Dixon og Oliver Schories.

Smidt ud af Odense

Karrusel er arrangeret af selskabet Nus/Nus, som også afholder gadefesten Distortion.

Tidligere er festivalen blevet afholdt i Odense som en gadefest, men sidste år valgte Odense Kommune at droppe samarbejdet med det københavnske selskab for i stedet at satse på en lokal aktør.

Derfor har Distortion-arrangørerne nu valgt at flytte Karrusel til København.

Der bliver plads til 2.500 gæster på festivalpladsen, som Nus/Nus selv kalder en ’skov’, men som nok snarere må betegnes som en tom plads med græs. Foruden to open air-scener – Tribunen og Manegen – vil der være en gammeldags karrusel, man kan underholde sig med.

Dette års Distortion fik en hel del kritik for dårlig afvikling, men direktøren i Nus/Nus, Thomas Fleurquin, mener ikke, at noget lignende ville ske på Karrusel:

»Når man holder store åbne byfester, er det rigtig svært at styre, hvor mange der møder op. Gadearmbåndet (til Distortion, red.) er jo ikke en begrænset entrébillet, men et støttearmbånd med nogle enkelte fordele. Derfor melder vi også klart ud, at kapaciteten på fx Rådhuspladsen er meget begrænset, og at man ikke er sikret indgang. Men den udfordring har man jo slet ikke på et lukket festivalområde«, skrev Thomas Fleurquin til Ibyen tidligere på sommeren.

Karrusel. 30. august-1.september. Refshalevej 185, København K. Se mere her.