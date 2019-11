En tidlig julegave til Nordhavn: Snart åbner stor biograf i Københavns nye bydel

De har anmelderrost arkitektur, eget konditag og en »sublim« sushirestaurant, som vores madanmelder netop har kastet seks store hjerter efter.

Nu får Københavns nye bydel, Nordhavn, også sin egen biograf.

Når den nybyggede Big Bio åbner 18. december, bliver der ifølge Nordhavns Avis tale om en »luksusbiograf« med i alt fem sale fordelt på 2.300 kvadratmeter.

Ifølge biografens ejer Henrik Obel, der også har Big Bio i Herlev, vil repertoiret være bredt fra film til børnefamilierne, pensionister og mere kunstneriske film, der læner sig op ad programmet i biografer som Grand, Dagmar og Empire på Nørrebro.

Grønt byggeri

Biografen, der kommer til at lægge mellem siloerne på Hamborg Plads, er blandt andet lavet i langtidsholdbare materialer, som er fri for uønsket kemi, og der er lagt op til, at materialerne kan skilles fra hinanden, hvis bygningen en dag skal fungere som andet end en biograf.

Det er en af grundene til, at bygningen kan se frem til at få en guldmedalje inden for bæredygtighedscertificeringer fra non-profit organisationen Green Building Council Denmark. Det fremgår af en pressemeddelelse fra By & Havn.

Det er jo fantastisk, at man allerede i konstruktionsfasen tænker: Hvad skal det næste liv være for den her bygning? Mette Qvist, direktør hos Green Building Council Denmark

Bygningen får dog ikke sin guld-certificering, før den står helt færdig og kan godkendes af organisationen. Der er nemlig flere forskellige bæredygtighedskriterier.

Big Bio Nordhavn åbner 18. december.