Den koster 771 millioner kroner: Dyreste skole i København nogensinde skal tiltrække folk døgnet rundt

Skoleelever og beboere i Ørestaden kan se frem til, at den koncerthusende salatskål Royal Arena snart får en kulturel og læringsrig nabo.

Den kommende nye Arenakvarterets Skole skal nemlig sætte nye standarder for, hvordan skole og fritidsaktiviteter kan gå hånd i hånd, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Kigger man på renderingerne fra totalentreprenøren Bam Danmark A/S, der skal bygge skolen i samarbejde med Rubow Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter og Rambøll Rådgivende Ingeniører, er der da også fyldt med mennesker. De skal gå i skole, på madskole, udnytte idrætshallen og svømmehallen og de mange andre anvendelsesmuligheder, som det er meningen, at området skal have.

»Jeg glæder mig meget til at give byen et nyt fællesrum for læring, sport og fritid«, siger overborgmester Frank Jensen (S), der har været med til at bevilge de 771 millioner, som Københavns hidtil dyreste skoleprojekt kommer til at koste.

Bam Danmark A/S har tidligere stået i spidsen for blandt andet Europaskolen i Carlsbergbyen. De blev tildelt opgaven på baggrund af pris, arkitektur, kvalitet og ikke mindst visionen om at skabe noget, der bringer fritidsliv til den del af byen. Byggeriet ventes at stå færdigt i 2023.