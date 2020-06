Ibyen guider til din uge: Tag til gratis koncert med Gorillaz-forsangeren Damon Albarn

Damon Albarn er vant til at begå sig på Roskilde Festival, hvor han har spillet ti gange og her ses optræde med sit band Gorillaz. I år skulle han have fejret 50 års-jubliæet for festivalen med en koncert i K.B. Hallen, der nu er aflyst, men som til gengæld kan streames hjemmefra - og så endda gratis.