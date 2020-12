Københavnsk bydel har fået nyt lysende vartegn

En lysende ring er i dag blevet tændt over Smedetoften, vejforløbet der forbinder Rentemestervej og Birkedommervej i Københavns Nordvestkvarter.

Her er et nyt torv indviet foran Ungekulturhuset på det, der ifølge kommunen før var en »mørk og utryg asfaltgrund«, men som altså nu skal være mødested for især bydelens unge.

Smedetoften skal kunne fungere som et udendørs teenagerværelse Niels Dolmer, formand for Områdefornyelse Nordvest

»Vi ved, at unge har svært ved at finde steder i kvarteret, hvor de har lov til at hænge ud og bare være unge. Samtidig bor mange unge i Nordvest i små lejligheder, hvor de ikke kan være sammen med venner. Derfor har vi arbejdet med tanken om, at Smedetoften skal kunne fungere som et udendørs teenagerværelse«, siger Niels Dolmer, formand for Områdefornyelse Nordvest, i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Tegnet af unge

Byrummet – der også tæller en boldbane, siddeskulpturer af kunstner Milena Bonifacini, et udendørs forsamlingslokale samt plantebede – er blevet til efter ønske fra bydelens beboere, som for 2,5 år siden blev inviteret med i idéudviklingen af projektet.

Her blev der desuden efterspurgt et genkendeligt vartegn for kvarteret – og det er netop ambitionen med pladsens glorie, ’Lysringen’, der lyser pladsen op fra seks meters højde og skifter farve med årstiden.

Det nye torv kan benyttes frit af alle og er tegnet i samarbejde mellem Københavns Kommunes Områdefornyelse Nordvest og arkitekter hos 1:1 Landskab.

Foto: Københavns Kommune

Foto: Københavns Kommune

Foto: Københavns Kommune

Foto: Københavns Kommune