Oplev Inger Christensens digte som sanseligt teater: Her er 5 steder, du kan fejre Verdens Poesidag

1. Ordlyd#1 med Andreas Eckhardt-Læssøe

I et mikroskopisk, gult hus på ydre Nørrebro finder du det lille atelier og udstillingssted ØEN, hvor det lille undergrundsforlag Baggaardsbaroner flyttede ind i februar.

Torsdag holder de i fællesskab den første udgave af arrangementet Ordlyd, der giver dig poesi og musik i fin forening, når der er besøg af den elektroniske kunstner Bjarke Rasmussen med kunstnernavnet Grøn, mens forfatterdebutant Andreas Eckhardt-Læssøe vil læse op af sin digtsamling ’Det skal nok gå’. Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond og koster 30 kroner i entré.

Ordlyd #1 Andreas Eckhardt-Læssøe x Grøn. 19 - 22. ØEN, på hjørnet af Mimersgade og Bragesgade, 2200 København N.

2. Olga Ravn og Caspar Eric på Fovl

Du kan også tage forbi caféen Fovl i Nordvest, når de holder endnu en aften i rækken under temaet Øl & Poesi. Denne gang kommer de to forfattere Caspar Eric og Olga Ravn på besøg for at læse op af deres værker, mens der, som navnet lover, serveres kolde fadøl i baren.

Begge har de fået flotte anmeldelser her i avisen, senest for Olga Ravns sci-fi-roman ’De Ansatte’ og Casper Eric for sit udvalg af Michael Strunge-digte samt bogen ’Alt hvad du ejer’. Entré er gratis, men kom i god tid, da pladserne hurtigt fyldes op på Fovl.

Øl & Poesi på Fovl: Olga Ravn og Caspar Eric. 19.30 - 21. Fovl, Sneppevej 2, st. th, 2400 København NV.

3. Inger Christensen i Brønshøj Vandtårn

I Brønshøj fejres Verdens Poesidag med en række arrangementer i lokalområdet, heriblandt digt-oplæsninger i bussen, på gaden og ikke mindst i vandtårnet, der netop er blevet restaureret til at huse et nyt udstillingsrum.

I sidstnævnte kan du opleve projektteatret Ord/blindt fortolke Inger Christensens digtsamling Alfabet til en »sanselig, poetisk, postapokalyptisk teaterforestilling«, som de selv skriver på eventet for aftenen. På scenen er skuespiller og poetry slammer Rasmus Rhode, der opfører stykket i samarbejde med instruktør Jeremy Thomas-Poulsen. Billetter koster 50 kroner og kan købes her.

Verdens Poesidag. 19.30 - 20.30. Brønshøj Vandtårn. Brønshøjsvej 29, 2700 Brønshøj. Find det fulde program for Verdens Poesidag i Brønshøj her.

4. Nydansk poesi eller ny dansk poesi

I den 300 kvadratmeter store rejseboghandel Tranquebar, der er kendt for at sit udvalg af litteratur fra hele verden, kan du tage til en samtaleaften med de tre lyrikere Özcan Ajulovski, Nilgün Erdem og Burcu Ebru Habibi, der hver især har skrevet digtsamlingerne ’Jeg vågner op som en fremmed’, ’Pudder og ph.d.’er’ og ’Alt det et suk ikke fortæller’.

Her vil de blandt andet tale om feminisme og nydanskhed, mens boghandlens café byder på vin og colombiansk kaffe. Billet til arrangementet koster 50 kroner og kan købes her.

Nydansk poesi or not. 19 - 21. Tranquebar Rejseboghandel, Borgergade 14, 1300 København K.

5. Forårspoesi på fransk

Torsdag aften holder Den Franske Bogcafé i Fiolstræde en poesiaften, hvor de tre franske digtere Sandrine Cnudde, Tom Buro og Pauline Jupin kommer på besøg for at snakke om økologi og menneskets forhold til naturen.

Og ja, hele aftenen foregår på modersmålet, så du kan godt allerede nu begynde at hive de franske gloser frem fra kladdehæftet. Arrangementet er arrangeret i samarbejde med Lycée Francais Prins Henrik, Dansk selskab for ny fransksproget litteratur samt festivalen Odense Lyric og er ganske gratis.

Le Printemps de la poésie. 17.15 - 20.15. Den franske bogcafé, Fiolstræde 16, st., 1171 København K.