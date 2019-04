Ibyen guider: 5 påskeoplevelser til din weekend i København

4. Se køerne komme på græs

I weekenden er det tid til, at de danske køer skal på græs, hvilket fejres over hele landet.

Et af stederne er Herslev Brygshus, der lørdag 13. april inviterer til Køernes Forårsfest. Her er dagen fuld af aktiviteter, der med fokus på bæredygtighed og madglæde lærer jer om råvarernes vej fra marken til spisebordet. Programmet er alsidigt og byder blandt meget andet på fermenteringskursus, insekthotelbyggeri og mountainbiketure. Se mere på gårdbryggeriets hjemmeside.

Arkivfoto: Ivan Boll

Søndag 14. april er det Økodag, årets største økologiske begivenhed, hvor køerne skal ud under åben himmel for sommeren. Her vil der på landets mange økologiske gårde være mulighed for at komme helt tæt på køerne, der lukkes ud præcis klokken 12, og i løbet af dagen kan du få smagsprøver på lokale mejeriprodukter. Find din nærmeste gård her.

Køernes Forårsfest. Lørdag 13. april kl. 10-22. Herslev Bryghus, Kattingevej 16 Herslev, 4000 Roskilde.

Økodag. Søndag 14. april kl. 10-14. På økogårde i hele landet.

5. Gækkebrevsværksted i Absalon

Gæk gæk gæk, mit navn det står med prikker, pas på, det ikke ... Palmesøndag står Folkehuset Absalon for et gækkebrevsværksted, hvor I kan kaste jer ud i at skabe de fineste og sjoveste papirklip, der kan drive gæk med familie og venner. Desuden kan I købe frokost, kaffe og kage i baren til en billig penge.