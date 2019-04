Klar til en ny sæson: Her er årets nyheder i Tivoli

Sidste år fyldte Tivoli 175, og det blev markeret med en stort anlagt fødselsdagsfejring. Og bare fordi haven nu runder 176 år, er der ikke planer om, at 2019 skal blive et år med fødselsdags-tømmermænd og afslapning.

Da havens grundlægger Georg Carstensen åbnede dørene, sagde han, »at Tivoli aldrig bliver færdig med at udvikle sig«.

Det må siges at holde stik.

Med egne kasinoer, hotel, designsamarbejder og ølbrygning breder Tivoli sig i øjeblikket som aldrig før.

I morgen åbner sommersæson med ’Påske i Tivoli’, og tidligere i dag præsenterede Tivoli-direktør Lars Liebst årets program foran journalister og andre indbudte i Glassalen. »I år skruer vi op for alt det, som folk kender og elsker ved Tivoli«, lød det fra Lars Liebst.

Bedøm selv her, hvor vi serverer de vigtigste nyheder på årets Tivoli-program:

1. Forlystelserne

Tivoli er altid under udvikling, når det gælder havens forlystelser, og 2019 bliver ingen undtagelse. Men hvor nye eller opdaterede forlystelser tidligere har stået klar til sommerhalvåret, er det ikke længere muligt med de mange nye sæsoner (Jul i Tivoli, Vinter i Tivoli, Halloween i Tivoli, etc.) og den korte lukketid imellem.

Helt stille har det dog ikke stået med fornyelsesarbejdet, mens haven har været lukket. Den nye forlystelse Kamelen har erstattet Karavanen, der var slidt og måtte på pension. Forlystelsen, der med sine 26 km/t er en forlystelse for de yngre, åbnes af Pjerrot 4. april.

Er du til mere fart, må du vente helt til jul, før den nye forlystelse Mælkevejen erstatter Odin-ekspressen med en længere og vildere rutsjebane. I juni opgraderes Fatamorgana til en version, der får vognene til at vippe frem og tilbage, og i juli får radiobilerne nyt design, mere fart og mere plads.

2. Nye madkoncepter

I de senere år har Tivoli intensiveret sit fokus på den gode madoplevelse. I år åbner vinmand og kok Kenn Husted sit nye sted Wakha i Tivoli Food Hall med fokus på det nordafrikanske køkken, grillet kød og grøntsager i fladbrød.

Derudover vil Tivoli også forsøge at hive turister og fans af højbelagte rugbrødsmadder ind i haven, når de fra sommersæsonens åbning afholder Smørrebrødsfestival, der løber frem til 14. april. De sidste to dage af festivalen rundes af med en smørrebrødsfest ved H.C. Andersens Slottet.

3. Mere jazz

Det skal swinge endnu mere i Tivoli. Tivolis kulturdirektør, Frederik Wiedemann, fortalte fra Glassalen, at haven fremover vil fokusere endnu mere på den jazzmusik, Tivoli har haft forbindelser til siden 1930’erne. Der sker med 50 jazzkoncerter i løbet af sæsonen, herunder flere jazzede toner i haven under Copenhagen Jazz Festival.

Under festivalen spiller Tivolis Big Band blandt andet med den brasilianske superstjerne Eliane Elias i Glassalen, Tivolis Big Band hylder Nat King Cole i Tivolis Koncertsal, og derudover kan man kigge forbi hver dag efter arbejde til Fyraftensjazz.

Musikprogrammet rækker naturligvis langt ud over jazzen. Et nyt koncept hedder ’Syng med koncerter’, og her leder Pernille Rosendahl og Stig Rossen fællessang, mens Tivoli Symfoniorkesteret spiller for. Derudover spillerLille Fredag-koncertrækken og Fredagsrock naturligvis op som vanligt. På årets program er blandt andre Tom Jones, Lauren Hill og Mø.

Tivoli åbner sæsonen 4. april med ’Påske i Tivoli’.