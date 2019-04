Dyrk øko-grøntsager eller klap en ged på Nørrebro: Ibyen guider til 5 naturoplevelser til din weekend i København

Få overblik over de kommende dage i hovedstaden med Ibyens faste weekendguide.

Solen skinner, byen blomstrer, og overalt er der forår i luften.

Du skal ud i det gode vejr, og Ibyen har derfor fundet en håndfuld ideer til dig, der elsker dyr, har grønne fingre eller måske foretrækker at opleve naturen gennem kunsten.

1. Saxgrens marsklandskab

Lørdag udkommer ’Tøndermarsken’, en fotobog om det flade marsklandskab i Sønderjylland. Bag projektet, der har været mere end tre år undervejs, står dokumentarfotografen Henrik Saxgren, der tidligere har fået seks hjerter her i avisen for sine »gribende og smukke« skildringer af den grønlandske fangerkultur.

Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Bogen er skabt i samarbejde med kunsthistoriker Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, og sammen vil de lørdag være at finde på Kunstmuseet i Tønder, der viser en udstilling med værkerne.

I København er der fredag fernisering på Hans Alf Gallery i Indre By, der frem til og med 27. april viser et mindre udvalg af fotos fra bogen.

Fernisering: Henrik Saxgren - Tøndermarsken. Hans Alf Gallery, Holbergsgade 8, 1057 København K. Fredag 5. april 17 - 20.

2. Ponyridning og traktorkørsel på Grennessminde

I weekenden kan du lægge vejen forbi Grennessminde i Taastrup, godt en halv times køretur fra byen.

Grennessminde er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder uddannelse og beskæftigelsesforløb for unge med særlige behov, og her finder du både økologisk gartneri, grønne væksthuse og en café med frisk kaffe og hjemmebagte kanelsnurrer.

Arkivfoto: Tanja Carstens Lund/RITZAU/SCANPIX

Lørdag holder de sommeråbning i gartneriet, hvor programmet byder på både ponyridning og traktorkørsel, og hvor børnene kan dekorere muffins med spiselige blomster, mens de voksne kan nyde østers og bobler. Se det fulde program på virksomhedens hjemmeside.

Festlig åbningsdag med ponyridning, traktorkørsel og planter. Grennessminde, Snubbekorsvej 16-18, 2630 Taastrup. Lørdag 6. april 10 - 17.

3. Læmmedag i Ishøj Dyrepark

Du kan også vælge at tage til Ishøj Dyrepark, der inviterer til en formiddag i forårslammenes tegn, hvor man kan komme helt tæt på de nyfødte små.

Her vil der lørdag være mulighed for at ae og klappe lammene, ligesom børnene kan spinde deres egne snore af ulden eller give sig i kast med plantefarvning.

Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Dagen er gratis for alle og arrangeres i samarbejde med Ishøj Naturcenter. Vær opmærksom på, at der er begrænsede p-pladser, så arrangørerne anbefaler, at du tager cyklen, det offentlige eller kommer på gåben.

Læmmedag. Ishøj Dyrepark, Brentevej 28-30, 2635 Ishøj. Lørdag 6. april kl. 10-14.

4. Dyrk økologisk på Grantoftegaard

Nord for København kan du blive en del af et stort nyttehavefællesskab, hvor du kan dyrke dine egne økologiske grøntsager på et 100 m2 stort areal hos den socialøkonomiske virksomhed Grantoftegaard i Ballerup. Den nye sæson begynder lørdag 6. april.

Arkivfoto: Carsten Andreasen

Her vil man som del af nyttehavefællesskabet modtage årets første løg, frø og kartofler, mens gårdens gartner vil være til stede for at hjælpe dig i gang. Også cafébutikken på Grantoftegaard holder åbent denne dag, hvor du kan nyde en frokost og købe blomster og grøntsager.