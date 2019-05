Ibyen-guide: Her er 5 familievenlige oplevelser til weekenden i København

Årets Børnehjælpsdag i Kongens Have, 1350 København K. Søndag 5. maj 10.30-13. Programmet for Aarhus kan du læse her.

5. Loppemarked kun for børn

Søndag begynder en helt ny klimafestival i Valby, der frem til 11. maj sætter bæredygtigheden højest på dagsordenen gennem aktiviteter som foredrag, fællessang og folkekøkken for hele familien.

Arkivfoto: Kåre Viemose

Børneaktiviteter er der masser af, og et af dem er loppemarkedet, der finder sted på festivalens første dag, og hvor kun børn må have en stand. Læs meget mere om klimafestivalen her, og se programmet her.

Klimafestival - Børneloppemarked, Toftegårds Plads Syd, 2500 Valby. Søndag 5. maj 14-17.