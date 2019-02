Barsel med bajer: Nu kan du tage på Brus med din baby

Det er ikke så svært at forestille sig savnet. Det tager 9 måneder, plus det løse, at bringe et barn til verden, og i al den tid skal du helst holde nallerne fra øl. Av!

Men det laves der om på nu.

Hver torsdag kan du nemlig komme til BarselsBar på tapperiet Brus, og det betyder i al sin enkelhed, at du parkerer din Bugaboo og trisser ind og får en bette én, mens du deltager i et socialt eller fagligt arrangement sammen med andre barslende.

Fidusen ved det hele er bare den, at det slet ikke handler om baby. For kvinderne bag initiativet, Ida De Magos og Mette Hein, der begge er på barsel, er det nemlig ofte det modsatte der tilfældet.

»Vi savnede at gå ud og drikke en øl, som vi gjorde før i tiden. Der er mange fine tilbud til os på barsel, men det er som regel noget, der handler om din baby, eller om hvordan man får sin normale krop igen. Vi savnede bare noget andet«, siger Ida De Magos.

Fremtiden på dagsordnen

Udover øl og samvær er fællesnævneren for de kommende arrangementer ’fremtidens samfund’. Torsdag den 21. marts handler det for eksempel om penge med oplæg fra foreningen Gode Penge, som har specialiseret sig i at formidle finansstof om kriser og inflation til helt almindelige mennesker.

»Det eneste, os barslende har til fælles, er jo vores baby, så vi har prøvet at finde nogle temaer, der er rimelig brede«, siger Ida De Magos, der også har planer om et arrangement om klimaet og bæredygtighed i hverdagen.

Er det for stigmatiserende for barslende at drikke en øl under normale omstændigheder?

»Det er i hvert fald også noget af det, vi gerne vil bryde med. Vi vil gerne skabe nogle rammer, hvor det er okay at drikke en øl. Her er der sgu ikke nogen, der sidder og dømmer dig«, siger Ida De Magos.

BarselBar har afholdt sit første arrangement på Brus, hvor der var et »overvældende« flot fremmøde. Klart flest kvinder dog, selv om initiativet er til for både nybagte mødre og fædre.

Foto: Instagram Baby zone. Sådan så det ud, da første BarselBar løb af stablen sidste torsdag.

Baby zone. Sådan så det ud, da første BarselBar løb af stablen sidste torsdag. Foto: Instagram

Når bagkvinderne selv er færdige med at barsle, er det meningen at sende driften videre til nye kræfter, selv om de selv vil være med på sidelinjen for at have hånd i hanke med det initiativets videre færd.

Til BarselBar er der minus 10 pct. på alle Brus Øl, men ingen tvang - der er også sodavand i baren.

BarselsBar. Hver torsdag på Brus, Guldbergsgade 29, 2200 København N.