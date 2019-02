Kommunal kikser: Nørrebro er blevet velsignet med en ubrugelig basketbane

Innovation er godt, men nogle gange kan det måske være liiige innovativt nok.

Det må man sige er tilfældet med den nye basketbane, der er blevet lavet på Nuuks Plads på Nørrebro.

Den er nemlig fuld af fejl.

For det første er banen rund, hvilket gør det svært at vurdere, hvor stregerne på banen er.

For det andet har den fire kurve, der alle peger mod hinanden i midten. Det betyder, at man ikke kan spille to kampe samtidig.

For det tredje er banen overdækket af et net, der gør, at bolden i mange blokeres af nettet, inden den kan nå at bane sig vej til kurven.

I praksis betyder det, at banen er stort set ubrugelig. I hvert fald hvis man vil bruge den til basket. Det mener DGI Storkøbehavn, der har lagt en video ud på Facebook, hvor de afprøver banen.

»Man tror simpelthen det er løgn!«, skriver DGI Storkøbenhavn i opslaget.

Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune har taget ansvar for kikseren. De vil nu finde ud af, hvordan fejlen er opstået og lave banen om. Det skriver TV2 Lorry.

Det er ikke første gang, vi ser den slags ups’ere i byrummet.

På Den Røde Plads på Nørrebro blev cyklister fældet på stribe kort efter åbningen, fordi den røde belægning viste sig at blive spejlglat i regnvejr. Den røde farve forsvandt iøvrigt også.

Den kikser syntes de ikke at have lært noget af, da den omdiskuterede ’Kyssebro’ – Inderhavnsbroen – skulle laves. Også den fik cyklisterne til at falde på stribe i regnvejr.

Begge steder har siden fået skridsikker belægning, og Den Røde Plads er atter blevet rød.