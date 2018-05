Udskældt bygning blev indviet i dag: »Vi synes, Blox fungerer. I hvert fald når vejret er godt« Mindst 10.000 nysgerrige pakkede i dag den kantede gave ud og tog den timelange tur gennem bygningen, som mange anmeldere har dømt ude. Både vejr og publikum var mildere stemt.

Klokken lidt over 12 i dag kunne Københavns overborgmester Frank Jensen sige tak for gaven til Realdania, der for 2 milliarder kroner har bygget det nye arkitekturcenter/cafe/fitness/lejlighedskompleks/kontorfællesskab/legeplads/basketbane mellem Langebro og Den Sorte Diamant.

En gave, Politikens arkitekturanmelder har kaldt et misfoster.

»Vi mødes på Blox. Det bliver noget københavnerne kommer til at sige til hinanden«, mente overborgmesteren, mens konfettien regnede over tilskuerne på Københavns nye torv, der er opstået mellem Blox og den gulkalkede bygning, der for 300 år siden var en del af Københavns fæstningsværk.

Det fungerer - i solskin

Nogenlunde samtidig siger Anna pænt tak for sæsonens første ballondyr, en lyserød kanin, der matcher sommerkjolen.

Foto: Per Munch Sanne Christiansen har taget sine fire børn og manden Bruce Burmeister med til åbningen af Blox, og hun er positivt overrasket.

Hun og hendes tre søskende har taget turen fra Amerika Plads på Østerbro for at indvie legepladsen.

Moderen Sanne Christiansen siger:

»Det er vildt fedt. Meget arkitektonisk. Vi har godt hørt, at mange synes, den var grim. Da vi så den, tænkte vi: Er det bare det? Vi synes, Blox fungerer. I hvert fald når vejret er godt«.

Foto: Per Munch Mindst 10.000 fik et nyt blik ud over København. Det gav kødannelser på rundvisningen, da Blox i Københavns havn fejrede den officielle åbning.

Køen for at rulle ned ad trappen og få en times rundtur inde i huset er hele dagen enorm. Ved 15-tiden havde 5.000 mennesker været fra kælder til penthouse, og fra arrangørens side regner man med, at mindst 10.000 når igennem, før dagen er slut.

Grim, men moderne

Folk defilerer gennem åbningsudstillingen om danskernes boligvaner, men de store trafikpropper opstår på altaner, og oppe ved lejlighedernes terrasser, hvor folk kan se deres by i et nyt perspektiv.

Foto: Per Munch Eva Nevel (tv) og veninden Jette Grant får det første kig på en bygning, ingen af dem er begejstrede for. Men Eva kan godt se mulighederne for byliv.

»Det er nu ikke kønt«, siger Jette Grant, der bor i en af nabogaderne til Blox, mens de kigger ud over havnerundfartsbådene og Den Store Diamant.

Hendes veninde, Eva Nevel, der har fået stråhatten på i anledning af den bagende sol, giver sin veninde ret i, at bygningen er grim.

»Men den er moderne. Se, alt det liv dernede, med havnebussen, folk og pladsen. Det skal vi lære at bruge. Det kan blive noget både for turisterne og os, der søger mod vandet for at hygge os«.

Et kig ind i en af de 22 lejligheder med havudsigt og tagterasser, som snart bliver udlejet. 300 har skrevet sig op, og huslejen starter ved 26.000 kroner. Foto: Per Munch

Ægteparret Lone Jensen og Kenneth Kristoffersen fra Frederiksberg var i køen som nogle af de første. De kalder sig skeptikere:

»Vi har fulgt byggeriet, og vi har læst anmeldelser, og vi var ikke specielt begejstrede. Vi elskede det gamle Dansk Arkitekturcenter. Men nu har vi været rundt og se, og vi er faktisk blevet meget begejstrede«, siger Lone Jensen.

»Der er mere luft omkring den. Og den er som bygning mindre dominerende, end jeg havde forestillet mig«.

Foto: Per Munch Ved nærmere eftersyn besluttede Lone Jensen og Kenneth Kristoffersen, at Blox har nogle kvaliteter og vil kunne blive et mødested for københavnerne.

Kenneth Kristoffersen siger:

»Jeg kunne nok ikke se gennem byggerodet. Den står flot nu, det synes jeg«. Lone Jensen tilføjer:

»Man begynder at tro på, at man kunne få lyst til at bruge det her til alt muligt. Og at vi faktisk kommer til at sige til hinanden: Vi mødes på Blox«.