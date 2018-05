Blox-lejer tager til genmæle mod dårlige anmeldelser: Når I kalder Blox for et misfoster, skal I huske, at det også skal ses indefra og ud

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Blox er blevet et misfoster«, »makværk« og »Københavns grimmeste hus«.

Det skorter ikke på skældsord, når anmeldere og andre smagsdommere farer til tasterne for at skælde ud på Blox, det nye byggeri på Bryghusgrunden ved Københavns havn. Men det er både gammeldags og utilstrækkeligt alene at bedømme bygningen på det arkitektoniske parameter.

I Danmark har vi en stærk arkitektonisk tradition, som gør, at vi primært måler bygninger ud fra udseende og eksternt formsprog. Det er et vigtigt delelement, og vi skal bestemt ikke tage til takke med hvad som helst, men når vi diskuterer en bygning som Blox, bør vi også huske på bygningens funktionelle værdi.

For når vi som lejere i Bloxhub – et kontorfællesskab for virksomheder, der arbejder med løsninger til fremtidens byer – skuer ud ad vinduerne og ud på de omgivelser, som bygningen ifølge smagsdommerne skulle skæmme så forfærdeligt, er det med ganske andre briller.

For os handler det ikke blot om byggematerialer og former, men om, hvad der foregår indenfor – og mellem – murene, og hvordan det, der sker, indvirker på det øvrige samfund. Og begynder man at studere den effekt, Blox og Bloxhub vil få, er det ikke kun os, der sidder på kontorstolene og drikker husets kaffe, der kommer til at få glæde af bygningen.

Blox står nemlig ikke blot i forreste række ud mod havnen. Det kommer også til at gå foran med løsninger på, hvordan vi kommer til at bo, arbejde og leve i fremtiden.

Løsninger, som kun kan fremelskes ved at arbejde på tværs af brancher, sådan som vi gør det, når virksomheder med medarbejdere inden for arkitektur, tech, design, byggeri og byudvikling snakker sammen hen over skrivebordene og får gode ideer, fordi vi befinder os i tværfagligt, innovativt miljø for bæredygtig udvikling. Uden Realdanias etablering af Blox havde det ikke været muligt.

Derfor er det så helt igennem misforstået, når det går hen over hovederne på blandt andre anmelderne, at Blox er en del af et større billede – og at huset er sat i verden for at adressere en række af de store udfordringer, som vores samfund står over for i disse år.

Nogle gange er bygninger og deres funktioner nemlig netop en del af et større billede. Og nogle gange er det vigtigste at huske på, hvorfor mursten efter mursten bindes sammen med mørtel, og hvad det færdige resultat er sat i verden for. Et hospital må rigtig gerne være kønt at se på, men det er trods alt vigtigere, at det fungerer indenfor og bidrager til et velfungerende sundhedssystem.

Sådan er det også med Blox. Skal vi være på omdrejningshøjde med den transformation, der sker i samfundet og i fællesskab finde bæredygtige og fremtidssikrede løsninger på de problemer som bl.a. urbanisering og klimaforandringer, kræver det, at vi bringer alle gode kræfter i spil og krydsbestøver hinanden på tværs af faggrænser. Derfor ser jeg også i Blox et indbygget dna, som er inviterende og ekstrovert.

I øvrigt mener jeg også, at det er en smuk bygning, som under alle omstændigheder er mere inviterende end den parkeringsplads, der har ligget på Bryghusgrunden de sidste 50 år. Men det kommer sidst i mit opråb, for det er – trods alt – ikke det vigtigste, hvordan det ser ud udefra.