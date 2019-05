Ibyen guider: Her er 3 fester, du bør kigge forbi under Art Week

I denne uge går det løs, når Art Week Copenhagen for syvende år i træk inviterer til en uge i kunstens navn.

Overalt i byen vil det bugne med udstillinger, performances og koncerter - og ikke mindst masser af muligheder for at få en buzz på til ugens mange fester.

Vi har fundet 3 af de bedste.

1 Svampecocktails og techno

Hvad er en festival uden en åbningsfest? Torsdag skydes kunstugen i gang med maner, når Art Week i samarbejde med Copenhagen Contemporary inviterer til en aften med et tætpakket program med fernisering, performancebar og techno-DJ-sæt af henholdsvis Brynjolfur og Kasper Marott.

Pressefoto: Art Week Copenhagen

Her kan du tage til fernisering hos kunstneren FOS, der afslører sit nyeste projekt, ligesom du kan opleve Donna Huancas udstilling ’LENGUA LLORONA’ med kropsmalede modeller og liveperformances.

Til åbningstalerne vil der være gratis vin fra Vinhanen, og senere byder den russiske kunstnergruppe APXIV på svampecocktails for at kaste et kritisk blik på »den antropocæne tidsalders indflydelse på vores økosystem«. Det fulde program kan du læse her. Der er gratis adgang.

Art Week 2019 Åbningsfest. 23. maj kl. 17-00 på Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København K.

2 Kunstbar på Den Frie

Fredag aften kan du tage til forbi Den Frie Udstillingsbygning, hvor du fra klokken 17 kan møde den fransk-guyanesisk-danske kunstner Tabita Rezaire til fernisering på udstillingen ’Mamelles Ancestrales’, der med inspiration fra senegambiske stencirkler »mediterer over rummet, kosmos og menneskeheden«.

Pressefoto: KaPow Collective

Fra klokken 20 er der afterparty til Art Bar, hvor det feministiske queer-kollektiv KaPow Collective lover at nedbryde kønsnormer gennem musik og dans, når de vender pladerne bag dj-pulten.

Kunstbaren er gratis denne aften og er en blandt flere, der finder sted på forskellige locations i løbet af ugen. Dem kan du læse meget mere om her.

Art Bar: Fernisering og KaPow Collective. 24. maj. Fernisering kl. 17-20 og afterparty kl. 20-23 på Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1, 2100 København Ø. Gratis adgang.

3 Fødselsdagsfest med Posh Isolation

Et af byens mest succesfulde pladeselskaber er Posh Isolation, der med Christian Stadsgaard og Loke Rahbek i spidsen arbejder med at præsentere elektronisk musik fra skandinaviske artister.

Det har de gjort siden 2009, og således kan de i år fejre 10 års jubilæum, hvilket fejres med en tre dages fest med alt fra yoga og performances til kunst og koncerter i kunsthallen Overgaden.

Pressefoto: Art Week Copenhagen

Fejringen starter torsdag med totaludstillingen ’Port Out, Starboard Home’, som er festens hovedattraktion og blandt andet forvandler et af rummene til et wellnesscenter med kritiske referencer til vores helbredsorienterede forbrugskultur.

Her vil der være performance og musik af duoen KYO og soulkunstneren Jeuru, og fredag aften fortsætter festen med et salon-event, der har performances af Soho Rezanejad & Frederik Valentin, CTM, Scandinavian Star, Lulu Kaalund og Eva Hurtigkarl på programmet. Læs mere her.

3 dages fødselsdagsfest. 23.-25. maj på Overgaden, Institut for Samtidskunst, Overgaden Neden Vandet 17, 1414 København K.