Skål! Beaujolais rammer os torsdag. Her er 10 steder, du kan drikke den

Nu er den her. Vinen du har ventet næsten et helt år på. På torsdag rammer vi dagen, hvor årets Beaujolais Nouveau kommer i butikker, barer og restauranter. Vi guider dig derfor rundt i tre af Københavns bydele, hvor du kan få dit årlige skud og en flaske med hjem.

Hvidvinen og roséen er for længst pakket væk, og vi har nydt orangevin og rødvin i et par måneder. Men for variationens skyld, har du virkelig set frem til denne uge. Denne uge hvor novembers tredje torsdag er over os. For det betyder, at det er blevet Beaujolais Noveau-tid. Du skal bare igennem mandag, tirsdag og onsdag. Så er den her. A votre santé!

Indre By!

Vino Finoi Torvehallerne serverer årets økologiske Beaujolais med ristede kastanjer, og det er ganske gratis. Skal du have en flaske med hjem, kan du få det for den nette pris af 99 kroner. Et andet sted, du kan få gratis vin og kastanje er på Gråbrødre Torv hos Bøf & Ost. I hvert fald, hvis du er en af de første 1001. På The Vietnamese følger der vietnamesisk baguette med, og kombien koster en hundredelap. Kjær og Sommerfelt serverer Hotdog Johns luksus-hotdogs med det hele også vin til 149 kroner, og også Omni melder sig på banen fra kl. 18.

Vino Fino i Torvehallerne, Torvehallerne Hal 1 stad E7, 1360 København K.

Bøf & Ost, kl. 17, Gråbrødretorv 13, 1154 København K

The Vietnamese, kl. 17, Store Kongensgade 91, 1264 København K

Kjær Sommerfelt, kl 17, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Billetter her.

Omni, kl. 18, Dronningens Tværgade 52, 1302 København K.





Nørrebro!

På Nørrebro har du i hvert fald tre stop, hvor du kan få den nye vin. På Gaarden og Gadenkan du kl. 15 købe glas a 55 kroner stykket. Og baren har franske snacks i anledningen. Ost, paté, det hele. Vintro byder på en flaske til 125 kroner - og alle de glas, du har brug for. Det er fra kl. 17. Og på Omar kan du drikke dig en plimmelim på for en halvtredser pr. glas og 250 for en flaske.

Gaarden & Gaden, kl. 15, Nørrebrogade 88, 2200 Nørrebro

Vintro, kl. 17, Ravnsborggade 5, 2200 Nørrebro

Omar, kl 18, Refsnæsgade 32, 2200 Nørrebro

Nordvest!

Drager du længere nordvest på, så kan du stoppe forbiVin de Table, hvor de ifølge dem selv vil sælge vinen til særdeles fornuftige priser. Det gør de allerede fra kl. 15. Og på Fovlkan du fra 17.30 supplere vinen med enten pasta, charcuterie, ost eller et vegansk bræt. Eller det hele. Tre smageglas koster 110 kroner, et glas 50.

Vin de Table, kl 15, Frederikssundsvej 33, 2400 Nordvest

Fovl, kl. 17.30, Sneppevej 2, st. th, 2400 Nordvest

God fornøjelse herfra!