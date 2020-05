Ibyen tipper: Der er udbrudt iskrig på Enghave Plads

Automatisk oplæsning

Spis!

Hvis du ikke bestiller bord på den nyåbnede restaurant Keyser Social, får du efter 28. maj halv pris på hele regningen, når du bestiller bord derinde. Giver det ikke mening? Så lad os forklare det. Den nye asiatiske restaurant, der er flyttet ind på Frederiksborggade 20 i Indre By, har udskudt deres åbning til 28. maj for at lade københavnerne støtte deres favoritrestauranter først. »De har savnet jer mindst ligeså meget, som I har savnet dem!«, skriver ejerne på Facebook. Hvis du så kan fremvise en kvittering fra en anden restaurant, får du ugen efter halv pris på menuen hos Keyser Social. Det kan man kalde solidarisk diningkultur og en win-win-situation.

Lyt!

På lørdag kan du komme til Mads og Monopolet i drive in-format (ja, fantasien sætter ingen grænser for, hvordan vi kan få gang i udendørsarrangementerne igen). Hop ind i en bil, og lyt til Mads Steffensen og hans tre medbragte orakler, der denne aften bliver Nicolaj Kopernikus, Simon Jul og Signe Lindkvist. Prisen for en fyldt bil er 500 kroner i alt, og arrangementet bliver holdt på Københavns Lufthavns parkeringsplads fra klokken 17. Du køber din billet her.

Spis!

Solen vender tilbage sidst på ugen, lover DMI, og der kunne godt blive rift om bænkene på Enghave Plads på Vesterbro. Her er nemlig udbrudt en vaskeægte iskrig. Det populære Bageriet BRØDtilbyder fra denne uge som noget nyt hjemmelavet is, og fra på torsdag klokken 12.00 laver Østerberg Ice Cream både scoops og softice i deres nye popup hos Navnløs Kaffebar lige overfor, hvor Østerberg sommeren over bliver næsten-nabo til den veganske isbiks Nicecream.

Vi spår lange køer alle tre steder, så husk at holde afstand. Og nu er vi er ved isen: I den anden ende af byen, på Amager, har den anmelderroste Alice udvidet med en splinterny butik ved siden af den ellers lillebitte isbiks (og sælger nu også croissanter og surdejsboller!). Når du har smagt dig igennem dem alle, kan du fortsætte festen med vores guide til Københavns 15 bedste issteder.